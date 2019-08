Danilo a Sky: "Felice per il gol e la vittoria, ci abbiamo creduto fino alla fine"

Danilo, esterno della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono molto felice per il gol e per il fatto che sto trovando la forma migliore. Che mi ha detto Bonucci sul gol? Non ho capito perché è stata un’azione molto veloce e convulsa, mi sono lanciato in avanti perché ho visto l’occasione di fare gol e per fortuna ci sono riuscito”.

Sulla gara aggiunge: “Ci abbiamo creduto fino alla fine, ci sono tante cose da migliorare ancora ma siamo contenti del successo”