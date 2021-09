Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Damiani, ex calciatore ed agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti ha sempre saputo usare l'intera rosa a sua disposizione, fa benissimo secondo me a sfruttare tutti i cinque cambi, ancor di più adesso che fa particolarmente caldo".