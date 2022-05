Damiani: "Penso che Koulibaly resterà, a Napoli c'è un progetto importante"

Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve provare a tenere giocatori importanti che formano l’ossatura della squadra, conoscono città e club. A Napoli c’è un progetto importante, penso che resteranno Koulibaly e gli altri giocatori del suo livello. Ai calciatori bisogna far vedere fiducia, se aspetti la fine del contratto sei perdente e spingi il giocatore con il suo agente ad andare via”.