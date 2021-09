Damiani: "Napoli-Juve? I bianconeri saranno più stanchi perchè hanno più nazionali ma c'è un dato a loro favore"

Napoli calcio - La redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani.

Come commenti l'avvio claudicante della Juve?

"Secondo me ci sono evidenti problemi a centrocampo. Però voglio dire una cosa".

Prego.

"Mi fido al 100% di Allegri: lui sa come risolvere i problemi".

Ne hai viste tante: secondo te come andrà a finire tra Juve e Dybala?

"Secondo me un accordo lo si troverà con Dybala che resterà a Torino".

Cosa te lo fa credere?

"Conviene a entrambe le parti, a lui in particolare: è un giocatore perfetto per il campionato italiano. La Juve deve provare a trattare, anche a costo di correre il rischio di pensare di perderlo a zero".

Hai parlato di problemi a centrocampo. Credi tuttavia che Locatelli possa rappresentarne un potenziale upgrade?

"Assolutamente sì. Secondo me è stato il miglior acquisto della Juve quest'estate".

Capitolo Napoli-Juventus: che tipo di match ti aspetti?

"La Juve arriverà stanca perchè ha avuto più nazionali impiegati, ma c'è un dato a suo favore".

Quale?

"I precedenti. I bianconeri a Napoli hanno sempre ottenuto buoni risultati. Ricordo ancora il 2-6 del 1974 con mia doppietta! Sicuramente vincere sarà importante per entrambe le parti, al fine di avere un cammino più favorevole".