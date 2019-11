Damiani: "I problemi non aiutano Ancelotti. Milan? Sarà una grande battaglia"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Napoli e Milan stanno deludendo, sabato sarà importantissima vista la classifica. Il Napoli avrà ambizioni e continuerà ad averne. Il Milan è lontano dal quarto posto, ci sono problemi. L'arrivo di Pioli ha dato qualcosa ma i risultati non sono buoni. La proprietà del Napoli si sa dov'è e chi è, ma in questo momento vive un periodo difficile. I rinnovi hanno messo apprensione nell'ambiente e non è un bene in questo momento della stagione. Bisogna giocarsi nella vita, serve volere ma anche dare. In questo momento, questi problemi non aiutano Ancelotti".