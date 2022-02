Inter, D'Ambrosio: "Il Napoli ha tutta la settimana per preparare la gara di sabato, noi no"

Ultime notizie calcio Napoli - Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset al termine della gara di ieri sera contro la Roma:

"Siamo una squadra di giocatori forti e di uomini che conoscono le loro qualità umane e calcistiche. La critica fa parte del gioco, noi dell'Inter ci siamo abituati, soprattutto chi è qui da anni. Quando c'è un problemino, è sempre colpa dell'Inter. Guardiamo a noi stessi, abbiamo un percorso da fare. C'è amarezza per un derby perso non meritandolo, ma noi non ci accontentiamo nemmeno di un pareggio perché la nostra mentalità ci porta sempre a voler vincere. Il Napoli? Hanno tutta la settimana per preparare questa grande sfida, noi ci pensiamo da ora. La Juventus? Non l'ho guardata, sono stato con i miei bimbi. Vlahovic vale quanto l'hanno pagato, loro già avevano singoli fortissimi e hanno aggiunto qualità e gol".