Dalla Colombia, Dinas a CN24: "Non solo Ospina, James ha parlato di Napoli anche con Armero e Zuniga"

Jaime Dinas, giornalista colombiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live: "In sala stampa è stato molto ermetico sul Napoli, però in Colombia si parla ormai di un accordo ormai fatto per il trasferimento in azzurro perchè c'è la forte volontà del ragazzo. James ed Ospina sono amici oltre ad essere stati parenti. Ha parlato anche con Armero e Zuniga che hanno giocato a Napoli. Se dovesse chiudersi l'affare, ci sarebbero 44 milioni di tifosi colombiani a vedere le sue gare al San Paolo"