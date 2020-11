Dalla Bona: "Gattuso è un estimatore di Bakayoko: il francese è uno che sposta gli equilibri"

Ultimissime Napoli - Samuele Dalla Bona ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gattuso è un estimatore di Bakayoko. E’ un giocatore che mi piace molto. Anche al Milan ha fatto bene. Può spostare gli equilibri. Il Napoli è superiore al Milan ma Ibrahimovic sta bene, nonostante l’età avanzata. Si parla di scudetto ma io sarei cauto. Può sicuramente arrivare in Champions il Milan. Sarà una bella gara da vedere. Il Milan prima del lockdown non era così. Molte squadre hanno tirato fuori il meglio da questa situazione. Con gli stadi vuoti i giocatori rispondono meglio e non sentono la pressione. Chiaramente non è facile giocare con un San Siro pieno"