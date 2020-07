Daino: "Malcuit meno pronto tatticamente, meglio Di Lorenzo-Hysaj come coppia. Szoboszlai? Napoli e Milano piazze difficili..."

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Daino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television

"Terzini del Napoli? Mi piacciono tutti, sono ottimi giocatori nel loro ruolo ma pensando ad un binomio esperienza gioventù, pensando a quanto visto sinora, dico Di Lorenzo- Hysaj. Quest'ultimo per esperienza, capacità nelle partite importanti, Di Lorenzo ha fatto bene prima e dopo a Napoli, in una stagione non semplice. Malcuit ha qualcosa in più dal punto di vista offensivo rispetto a loro, quando spinge ha più gamba ma in fase difensiva e tatticamente è meno pronto. Szoboszlai? Sia Napoli che Milano sono piazze molto calde, complicate, dove non si aspetta tanto il giovane ma deve farsi trovare pronto. Questo calciatore è molto talentuoso ha qualità per la sua età ma bisogna sempre vedere come si cala nella realtà del calcio italiano".