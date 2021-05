Da Villarreal, Lizarraga a CN24: "Pau Torres-Napoli? Elegante come Beckenbauer, vale tanto e piace a Real e Barcellona! Pedraza molto più accostabile agli azzurri..."

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Periódico Mediterráneo José Luis Lizarraga è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Pau Torres è cresciuto nella cantera del Villarreal, ha una tecnica squisita e al Villarreal lo soprannominano Pau Beckenbauer per l’eleganza e per la gestione del pallone. Il suo punto forte è l’uscita palla al piede, e nel contrasto sta migliorando molto.

Lo vedo al Napoli? In questo momento no: il suo prezzo sarebbe fissato a cinquanta milioni, difficile che il Villarreal possa liberarsene. Il calciatore preferirebbe rimanere in Spagna, i grandi club come Real Madrid e Barcellona sono interessati ma non hanno la possibilità economica attualmente. In Premier, invece, i club potrebbero permetterselo. Il Napoli è un grande club, ma li vorrebbe spendere 50 milioni per un centrale?

Alfonso Pedraza? Profilo da paragonare a Jordi Alba come tipologia di calciatore, il suo punto debole fino a qualche tempo fa era la fase difensiva: si è adattato nel tempo, nasceva esterno offensivo. Anche lui è cresciuto nel Villarreal e ha fatto tutta la trafila in società. Ha avuto anche lui delle esperienze altrove, quest’anno s’è conquistato il posto da titolare davanti ad un investimento importante come Alberto Moreno. Il suo cartellino varrebbe attorno ai 18-25 milioni di euro, potrebbe essere molto più accostabile al Napoli rispetto a Pau Torres”