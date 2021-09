Da Udine: "Niente gabbia stasera per Osimhen! Napoli favorito, ma l'Udinese..."

Napoli Calcio - A Radio Marte è intervenuto Alessandro Surza, giornalista a seguito dell'Udinese:

"Chi vince almeno per qualche sera sta davanti a tutti. L'Udinese sta bene e la classifica lo testimonia. Contro la Juventus i torinesi hanno fatto gol da soli ma sono arrivate due vittorie, c'è entusiasmo. Si respira aria di ballottaggio ta Makengo, Arslan e Deulofeu. Se gioca lo spagnolo l'insostituibile Pereyra si abbasserà e giocherà uno tra Makengo e Arslan. Osimhen? Sono uscite varie voci su un'eventuale gabbia con un difensore più veloce come Perez. Mi sento però di smentire: l'Udinese ha massimo rispetto per il Napoli, Marino ha detto che se potesse toglierlo al Napoli lo farebbe. Ma non credo che Gotti stravolgerà il modo di giocare. Chiaramente il Napoli parte favorito ma non credo che l'Udinese cambierà l'impostazione della partita".