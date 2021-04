Da Torino, Schiffo: "Nicola ha scelto, Sanabria-Belotti contro il Napoli"

Luigi Schiffo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Torino sta scontando la prima parte della stagione quando c'era Giampaolo sulla panchina. Con Nicola la squadra ha trovato l'atteggiamento e la testa per fare i punti salvezza. Sono solo tre punti di vantaggio sulla terzultima, pochi. La situazione non è ancora chiusa e dovrà lottare partita dopo partita, in attesa che venga fissata la data per la partita contro la Lazio. Sicuramente una partita che andava giocata a marzo, giocata a maggio avrà un altro peso. Sanabria e Mandragora? Con Sanabria il Torino è diventato meno Belotti dipendente. Fa gol pesanti e si è visto anche nel derby. Mandragora è il regista che il Toro non ha avuto da tempi immemori. Ha preso in mano il gioco del Torino. Ora Verdi fa la mezzala e si sta trovando bene. Belotti? Servono i suoi gol e il Toro lo sa. Se Belotti segna la squadra fa i punti. Lui lo sa di avere un peso molto importante per il peso del Toro e in queste ultime partite di campionato farà di tutto per portare il Toro in salvo. Ci sarà un 5-3-2 contro il Napoli. Tandem Belotti-Sanabria in attacco. Sarà una battaglia contro il Napoli".