Da La Spezia: "Sei assenze in vista del Napoli, una pesa parecchio"

è intervenuto Giordano Signorelli, giornalista di calcioSpezia.it.

Formazione dello Spezia?

“Gotti dovrà tenere in considerazione le squalifiche e le noie fisiche. Oltre allo sqalificato Gyasi, mancheranno Zoet, Kovalenko, Bastoni, Moutinho e Nzola, che è l’assenza forse più pesante. Qualche nuovo acquisto scenderà in campo, quasi certa in tal senso la presenza di Shomurodov. Verde potrebbe essere tra i titolari, nonostante le voci di mercato. Ballottaggio tra Agudelo ed Esposito a centrocampo”.

Come può la difesa dello Spezia porre rimedio ad Osimhen?

“Tentando di sbagliare meno possibile, con una marcatura a uomo strettissima. Lo Spezia dovrà stare molto attento ad Osimhen, ma un po' a tutta la squadra partenopea”