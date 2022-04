Enzo D’errico del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’è tristezza per Raiola, era ancora giovane. E’ stato una figura rappresentativa per il cambiamento del calcio mondiale. Il Napoli ha pagato diversi errori quest’anno, c’è stato un grande eccesso di compiacimento, che spesso è lo spirito di questa città".