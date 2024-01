D'Amico: "Reazione Osimhen all'agente Kvara? Non è il primo problema del Napoli adesso! Insigne torna in Italia? No"

Andrea D'Amico, agente e intermediario che portò Osimhen al Napoli dal Lille, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati:

"Le parole del procuratore di Kvara? Magari pensava che quello che ha detto in Georgia non venisse riportato fuori, invece a Napoli si è saputo subito e Osimhen non l'ha presa benissimo. Osimhen va in Arabia? Non lo so, non voglio esprimermi. Comunque non è il primo problema del Napoli in questo momento.

Ritorno di Bernardeschi alla Juve? Leggevo di questo incrocio se va via Kostic...Si potrebbe fare prestito, ma non ho notizie da Toronto al momento. Vediamo, ora iniziano il ritiro precampionato...Se Insigne torna in Italia? Penso di no".