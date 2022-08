D'Agostino: "Sento parlare di Inter e Juventus, ma il Milan è la squadra da battere"

Calcio Napoli - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del tecnico ed ex calciatore Gaetano D'Agostino.

Crede che il Milan possa ripetersi?

"Sento parlare di Inter, Juventus, del loro mercato, ma il Milan credo sia la squadra da battere perché è campione in carica. E' quella che sta lavorando meno a livello umorale ma progetta con consapevolezza. Credo che lotterà ancora per il titolo".

Milan, più idee e meno nomi?

"Il nome, il curriculum, ti porta a infiammare la piazza, ti porta più entusiasmo. Il potenziale giocatore credo si debba avere il coraggio di farlo, come fa il Milan. Ma il nome importante per ogni piazza è importante. Ibra è importante, così come Dybala per la Roma. Il Milan prende il nome ma anche dei potanziali. Con De Ketelaere ha fatto un inserimento importante ma vedremo come si adatterà, ha perso un elemento importante come Kessiè ma ha giocatori di qualità e prospettiva in rosa. Io sono sicuro che si sta sottovalutando il Milan".