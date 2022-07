D'Agostino: "4-3-3? Spalletti ha deciso il nuovo ruolo di Lobotka ma c'è un altro ruolo fondamentale"

Gaetano D'Agostino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il 4-3-3 riempie in ampiezza, nel 4-2-3-1, il sottopunta deve abbassarsi. Con il 4-3-3 Lobotka può giocare davanti alla difesa e avere maggiore lucidità nella costruzione. Demme e Lobotka preferiscono avere palla al piede, ma serve una mezzala in grado di inserirsi. Bisogna capire come si completa il centrocampo del Napoli. Zielinski? Nasce mezzala, lo sappiamo tutti. Arriva al limite dell'area di rigore facilmente, può essere questo l'anno suo".