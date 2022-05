Italo Cucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I giocatori del Napoli dovrebbero spiegare perché fuori casa sono così felici e spensierati nel giocare e in casa c’è questo peso. Il Napoli deve provare a tenere i migliori, De Laurentiis tiene un bilancio sano da tempo e deve provare a confermare ancora una volta i migliori".