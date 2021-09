Cucci: "Champions? Bene le italiane. PSG? Vince il premio per la squadra più malmessa"

Ultime calcio - Al di là della sconfitta col Liverpool, Italo Cucci grande firma del nostro giornalismo, ha visto un Milan incoraggiante:

"Ho conservato una bella immagine dei rossoneri - dice a Tuttomercatoweb.com - ha dato tutto contro un avversario potente, il Liverpool pareva poter decidere della partita ma ha incontrato più problemi del previsto. Non male l'Inter, spero che lo spreco di occasioni non costi poi caro. C'è stata una bella partita dell'Atalanta e un risveglio della Juve. E' un turno che lascia aperto tutto per le nostre squadre"

E sulla distanza tra le italiane e le big della Champions che idea si è fatto?

"Mi sono dedicato con attenzione al PSG che sinceramente mi ha dato consolazioni. Il premio alla squadra più malmessa in campo va proprio al PSG. Lo schieramento di soli pezzi grossi è anti calcio per natura. Penso a Messi e dico che in italia avrebbe potuto offrire cose migliori. Il calcio è un gioco di squadra, non dimentichiamocelo. Non è che si va al mercato e si comprano le figurine. Tra l'altro di fronte i francesi avevano il Bruges...Tornando comunque alle italiane, come manovra, omogeneità e idea di squadra resta l'ottima impressione fornita dal Milan".