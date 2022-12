Crystal Palace, Guehi: "Quando sfidi il Napoli di Osimhen, puoi solo imparare e crescere"

Ultime notizie calcio Napoli - Al termine di Napoli-Crystal Palace 3-1, gli azzurri sono subito partiti mentre Marc Guéhi, difensore degli inglesi, ha parlato alla tv ufficiale del Crystal Palace:

"Mi sento bene, solo un po' stanco, ma è positivo che abbia superato due gare da 90 minuti. I ragazzi hanno lavorato molto duramente questa settimana e questo ci mette in una buona posizione all'inizio del campionato.

Il ritiro qui è stato buono. Alcuni ragazzi infortunati hanno giocato qualche minuto, come Chris Richards: è bello riaverlo. È bello imparare in allenamento e in alcuni giochi di prova. Nel complesso è stata una buona settimana.

Col Real Valladolid sarà simile, un'altra dura prova. Una squadra che sarà davvero brava con la palla, molto aggressiva. Sarà un buon test per noi poco prima dell'inizio del campionato, quindi speriamo di poter fare bene prima del Fulham. Napoli di Osimhen? Quando ti imbatti con buone squadre così, ci sono dettagli precisi che fanno la differenza. È una buona curva di apprendimento, qualcosa che è positivo da affrontare per il resto della stagione.

Speriamo che quando ricomincerà il campionato potremo ripartire. Sono una buona squadra che sta facendo molto bene in Serie A, probabilmente campioni eletti. Per noi confrontarci con una squadra del genere e provarci è positivo".