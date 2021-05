Crotone, Simy: "Osimhen diventerà tra i migliori! Peccato per la retrocessione quest'anno..."

Ultime notizie calcio Napoli - Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FanPage:

“Che ci avrei provato. Non è presunzione, ma io sono così, lotto per conquistarmi ogni cosa, non do nulla per scontato e non c’è nulla che non si possa raggiungere. La forza di volontà è tutto. Magari poi alla fine non ci riesco, ma lavoro ogni giorno per migliorarmi. Per cui avrei risposto, perché no? Vediamo cosa si può fare… (sorride, ndr).

È stato un campionato sicuramente bello ed emozionante, ma non mi ha cambiato la vita. Io sono un giocatore ed un uomo semplice, non sto a guardare queste cose. Cerco solo di mettermi a disposizione della squadra e aiutare i miei compagni. La verità è che non c'è soddisfazione personale, perché tutto questo purtroppo non è servito a salvare il mio Crotone. Questo è il mio rammarico più grande.

Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale e un effetto che ti entra dentro. Volevo regalare un'altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti.

Mi piace molto Lewandowski, che credo attualmente sia il miglior centravanti in circolazione. Poi c’è Benzema, che è un fenomeno, Romelu Lukaku, fortissimo, mi piace tantissimo anche Suarez, ma tanto tanto. Poi ci sono i giovani: pensate a quello che sta facendo Haaland alla sua età, sono curioso di vedere cosa possa fare da qui a dieci anni. E penso lo stesso del mio connazionale Osimhen”.