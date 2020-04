Crotone, il presidente Vrenna: "Protocollo difficile da adottare in serie A, impossibile in B e C: e non si prende una decisione drastica si mette a rischio anche la stagione successiva"

Ultime calcio - Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il protocollo avrà grandi difficoltà in serie A, sarà molto dura in serie B e in C. Per molte società sarà diffcoltoso. Si scaricano, così facendo, le responsabilità sui presidenti e medici sociali. Non so se ci saranno o meno i presupposti per ricominciare, se non si prende una decisione drastica si mette a rischio anche la stagione successiva. Ho l'impressione che ci sia grande confusione e incertezza e nessuno che si prende le responsabilità giuste. La decisione di chiudere qui la stagione non dipende da noi, ci sarà chi prenderà le decisioni. Contributi dalla A? E' da parecchio che li aspettiamo: ieri c'è stata assemblea di Lega, Balata ha mandato documenti a Gravina. Avanziamo ancora il paracadute di chi va in A e lascia la serie B. Cominciano ad essere le condizioni per non tornare a giocare: è molto rischioso, non metto la vita a rischio per il calcio".