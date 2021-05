Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona, la madre: "L'anno prossimo giocherà lì"

Cristiano Ronaldo lacia la Juve? Ad annunciare la possibile cessione del portoghese è sua madre. Durante la festa scudetto dello Sporting Lisbona, la mamma Dolores Aveiro, ha confessato quale sarà la prossima squadra di suo figlio.

Ecco le sue parole riportate dalla tv portoghese TVI 24 ha dichiarato: "Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l'anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade dello Sporting Lisbona. Sono felice per il titolo della squadra e ora proverò a convincerlo".

Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona? L'annuncio della madre

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto di voler continuare a giocare anche dopo i 40 anni e la prossima tappa della sua gloriosa corriera potrebbe rappresentare proprio un ritorno al passato, dove tutto ebbe inizio. Un ritorno in patria di cui si è parlato tanto sui media lusitani e che potrebbe avvenire alla scadenza del contratto di CR7 con la Juve la prossima estate. Il cinque volte Pallone d'Oro ha indossato la maglia dello Sporting Lisbona dal 1997 al 2003, mettendosi in mostra nel grande calcio e guadagnandosi la chiamata del Manchester United.