Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play:

“Manna si è arrampicato sugli specchi in conferenza. Può parlare con chi vuole. Gli obiettivi estivi li ha raggiunti sotto indicazioni di Conte, ma in inverno non ha toccato palla perché De Laurentiis non gli ha dato soldi. L’obiettivo del presidente è il bilancio e tenere equilibrio societario. Poi ci mancherebbe, vuole vincere lo Scudetto. Conte invece vuole vincere lo Scudetto e se perdi Kvaratskhelia, impazzisci".