Criscitiello: "Deulofeu-Napoli, affare più che avviato: ecco quanto guadagnerà"

Calciomercato Napoli - Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in merito all'ingaggio di Deulofeu da parte del Napoli.

Ecco le parole di Criscitiello:

"Quello tra il Napoli e l'Udinese per Gerard Deulofeu non è un affare avviato, ma di più. C'è ormai un accordo di massima tra il club campano e quello friulano. Aurelio De Laurentiis verserà diciotto milioni di euro a Pozzo per chiudere la trattativa e regalare un rinforzo importante a Spalletti. Gerard Deulofeu, a Napoli, guadagnerà una cifra pari a 2.2 milioni di euro. Un acquisto sicuramente importante per gli azzurri in attesa di comprendere il futuro degli altri big, da Kalidou Koulibaly a Fabian Ruiz"