Criscitiello contro De Laurentiis: "Tratta i napoletani come scappati di casa! Follia far pagare 30€ per una partita ridicola"

Notizie Napoli calcio. Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della comunicazione di De Laurentiis con i tifosi del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"De Laurentiis tratta i napoletani come gli ultimi scappati di casa e non ha capito che in realtà sono una miniera d'oro per passione. Mettere un'amichevole a 30€ allo stadio e 10€ in pay per view per una partita ridicola è una follia. Il presidente azzurro ha tanti pregi ma deve imparare a comunicare con i propri tifosi"