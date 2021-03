Covid 19 - Mario Draghi interviene in diretta in Senato in merito ai vaccini Covid. Alla vigilia del Consiglio Ue in cui di discuterà di vaccini e lotta al Covid e non manca un riferimento polemico ai ritardi sulla campagna vaccinale europea, ma pure italiana: "Il nostro obiettivo è quello di accelerare con la campagna vaccinale e fare mezzo milioni di vaccini al giorno. La campagna vaccinale è fondamentale per tornare alla normalità".