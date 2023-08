CorSport, Zucchelli: "Con Garcia un Napoli diverso da quello di Spalletti, il mio pensiero su Rongoni"

Notizie Calcio Napoli – La collega del Corriere dello Sport, Chiara Zucchelli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Differenze tra il Napoli di Garcia e di Spalletti? Sicuramente quella guidata dal tecnico francese sarà una macchina meno perfetta, Spalletti al netto di tutti gli aspetti del carattere e ambientali ha pochi eguali a Roma, vedremo un 4-3-3 con molta più attenzione alla fase difensiva e meno spettacolo in attacco. Sarà una squadra più accorta. Garcia e Spalletti non sono minimamente paragonabili sul campo, ma a livello di adattamento dei giocatori e feeling con la piazza può fare molto bene. Garcia è un uomo che non vive di ombre e non ha voglia di emergere rispetto alla squadra, lui raccoglie un’eredità pesantissima ma non ha la presunzione di stravolgere tutto dopo pochi mesi.

Io spero che lui riesca a mantenere questa linea perché gli unici problemi che ha avuto a Roma sono stati perché a volte ha lasciato troppa mano ai suoi collaboratori.

Rongoni? Non mi piace giudicare il lavoro dei professionisti, dico solo che nel suo ultimo periodo alla Roma ci furono tanti problemi muscolari, Pallotta addirittura decise di prendere due preparatori americani. Un piccolo campanello d’allarme può suonare”.