Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ieri il Napoli ha fatto errori in difesa che nemmeno il Portici in Serie D fa".

"In attesa del mercato, Gattuso deve capire che questo Napoli non deve prendere gol quindi fare una squadra di difesa e non di attacco".