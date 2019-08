Corsa scudetto, la griglia di Gobbi: "Juventus avanti, poi il Napoli ed a seguire l'Inter: ecco perché"

Massimo Gobbi, ex calciatore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoJuve. Ecco un estratto:

"Una squadra come la Juventus non può fare ragionamenti sul cammino e sulla sua difficoltà, perché è sempre la favorita e nel suo dna vuol vincere ogni sfida e lo può fare. Al di là di chi incontra, in società ragionano solo sul come ottenere i tre punti. Griglia di partenze? Avanti la Juve, poi il Napoli e a seguire l'Inter che ha cambiato allenatore e molti giocatori. La squadra di Conte è una delle dirette concorrenti e proverà ad ostacolare il cammino dei bianconeri. Spero che il Parma potrà ripetere l'anno scorso, sono un loro tifoso e spero possano ripetersi e migliorarsi".