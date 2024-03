CorrSport, De Pauli a CN24: "Kvaratskhelia piace al Barcellona, ma c'è un serio problema economico"

Napoli - Andrea De Pauli del Corriere dello Sport è intervento a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Continui problemi muscolari per il Barcellona e nello specifico per Pedri. Il Barcellona sta perdendo tutti i suoi migliori giocatori e titolari, anche Gavi non ci sarà fino a fine stagione. Il centrocampo sarà tutto da inventare. Ci sarà un indizio già contro il Maiorca. Il Barcellona in casa fa sempre il Barca, ma l'effetto Camp Nou c'è meno al momento nel nuovo stadio in attesa di completare i lavori del Camp Nou. Kvaratskhelia piace tanto al Barcellona, ma c'è ancora un serio problema economico per il club spagnolo per poter inserie dei top player. Bisognerà capire chi arriverà al posto di Xavi".