Coronavirus, il virologo Burioni: "Sta rallentando, quando usciremo di casa (non tra 10 giorni) dovremo tutti usare le mascherine"

Ultime notizie - L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio, ormai da circa un mesetto, l'intera economia nazionale. Tra le domande più frequenti in Italia c'è quella relativa a quando e come terminerà la quarantena. Ha provato a spiegarlo, ospite di "Che tempo che fa" ieri sera il virologo Roberto Burioni. Ecco quanto riportato dall'edizione online del quotidiano "La Repubblica":

"I numeri cominciano a essere meno negativi e in un'epidemia significa positivi. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro comportamento, come prima raccoglievamo i frutti della nostra irresponsabilità. Dobbiamo perseverare con i nostri sacrifici. Non possiamo predire il futuro, ma sembra che le cose stiano rallentando. Stiamo inoltre guadagnando tempo che viene sfruttato dagli ospedali per organizzarsi, dallo Stato per elaborare nuove procedure e dalla ricerca che ovunque sta andando avanti e cercando di fare qualcosa. Stanno calando gli accessi ai pronto soccorso e questo è un segno importante. Ci stiamo avviando verso il giorno in cui usciremo di casa, anche se non tutti e non fra dieci giorni. Ma quel giorno tutti dovremo portare una mascherina e quindi devono esserci. E una mascherina ogni quattro ore. Sembra sia stato fatto un passo avanti nella diagnostica. Un'azienda statunitense serissima ha annunciato di avere a disposizione un test che viene fatto in 15 minuti. Un'altra notizia molto buona è legata ad uno studio relativo all'utilizzo del plasma dei guariti che può migliorare le condizioni di chi sta male".