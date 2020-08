Coronavirus Campania, De Luca denuncia: "Oggi 180 nuovi contagi! Serve attenzione, bassi controlli nelle altre regioni"

Napoli - Ultimissime Coronavirus Campania - Non arrivano buone notizie dal bollettino odierno, preannunciato da Vincenzo De Luca e con uno dei numeri più alti di tamponi positivi nella Regione di tutta la durata dell'epidemia.

"Oggi ci sono 180 contagi, un numero che arriva anche dalla catena ricostruita nei giorni scorsi, attraverso il contact tracking". Il dato non ancora comunicato dal consueto bollettino pomeridiano dell’Unità di crisi è stato annunciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella diretta del venerdì su Facebook: non si registrava un numero così alto dallo scorso 2 aprile e in particolare solo tre volte, da quando è esplosa l’epidemia, la Campania ha fatto registrare un numero più alto di tamponi positivi in 24 ore.

“L’obiettivo – spiega De Luca – è garantire la sicurezza. In Italia è stato aperto tutto, il Paese si è rimescolato. Siamo chiamati ora a fare un lavoro delicato, perché finché eravamo noi a gestire avevamo i nostri risultati, ora veniamo risucchiati nella situazione generale del Paese. Serve attenzione in più. Noi siamo in una situazione paradossale, nelle altre regioni del Nord non vi è nessun obbligo né di quarantena né di isolamento domiciliare per chi viene da fuori. A me pare francamente sconcertante. Il governo ha deciso di farlo solo su Croazia, Malta, Grecia e Spagna. Noi anche da Ucraina, Egitto, Usa, Messico, Brasile, Gran Bretagna. Facciamo di più per individuare i contagi. Va fatto fronte all’ondata di rientri dall’estero e dalla Sardegna, che si esaurirà in 15 giorni. Ogni contagio individuato ci fa risparmiare. Dobbiamo cercarli noi i positivi, perché la gran parte dei positivi è asintomatica".