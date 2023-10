Corona: "Fagioli? La Juventus sapeva tutto, va a denunciare in FIGC 10-15 giorni dopo che do la notizia"

Ultime notizie - Fabrizio Corona, ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Avanti Popolo su Rai 3, ha parlato della questione scommesse, tornando su Fagioli:

"Fagioli ha patteggiato? Sì, ne sono contento. Però in estate la Juventus lo sapeva e l'ha tolto dalla convocazione in ritiro in America, perché sapeva e sapevano tutti. I procuratori, le società, i compagni di squadra: tutti sanno tutto. La Juve sperava che nessuno se ne accorgesse, che nessuno cavalcasse la mia notizia sul vero motivo per cui Fagioli non partiva con la squadra per l'America. Infatti, quando io diedi la notizia, non fu calcolata. Non è vero che subito denuncia la Juve. Prima non lo fa giocare, non è vero che va subito a denunciare. Ci vanno 10-15 giorni dopo: pensano, ragionano. E decidono che Fagioli deve auto-denunciarsi e vanno in FIGC. Ma Fagioli è 6 anni che giocava alla Juventus: le persone a cui doveva dei soldi, sono andati fuori al ritiro di Vinovo: non è possibile che la Juventus non lo sappia. Certo che posso provarlo. Fagioli è sempre stato malato di scommesse, tant'è vero che si è indebitato di oltre un milione di euro in soli tre mesi".