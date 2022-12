Corbo su Mihajlovic e Sconcerti: "Sinisa ha fatto di tutto per venire al Napoli, Sconcerti una pena che mi porto dentro"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Inter-Napoli il 4 gennaio? Mi aspetto un Napoli brillante come lo è stato nella prima parte del campionato, con uno Spalletti che sappia ritrovare l’equilibrio dimostrato nella prima parte: gli esperimenti fatti col Villarreal mi hanno preoccupato, come se ricadesse nei suoi soliti errori. Lobotka nella mediana a due non è andato bene, neanche per decreto legge governativo si può accettare.

Mihajlovic è stato un uomo di grande coraggio, ha fatto di tutto per venire al Napoli: andò perfino a visitare un appartamento. Mario Sconcerti invece è stato un fratello, soffro molto a ricordarlo ed è una pena che mi porto dentro”