Ultime calcio - Antonio Corbo ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva:

“Il rischio chiede la massima serietà. L'immobilismo non crea mai progresso, ora bisogna rischiare. Nel protocollo c'è tanta serietà, ma non è applicabile per la serie B e la serie C. Il massimo rigore consentirebbe al campionato di finire. Il campionato di calcio va finito perchè è un prodotto da finire per la questione economica”.