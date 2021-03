Corbo: "Necessario un piccolo rimprovero a Gattuso: dopo Verona ha personalizzato la crisi del Napoli!"

Ultime notizie calcio Napoli – Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Faccio un piccolo e garbatissimo rimprovero a Gattuso. E’ vero che dopo Verona De Laurentiis ha fatto trasparire il suo rammarico ma lui si è fatto trascinare dall’atmosfera ed ha trasformato questo contesto una questione personale, andando in televisione a dire che era stato lasciato solo. In una fase cruciale del campionato ha voluto personalizzare la crisi parlando dei rapporti con la società. E’ stata ingenuità. De Laurentiis pubblicamente non ha mai detto nulla contro Gattuso e non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla squadra. Quindi è stato sollevato un polverone dove si poteva evitare”.