Corbo: "Il Napoli quest'anno ha pagato un calo atletico: sono sicuro che Ancelotti farà un grande campionato"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Quest'anno il Napoli ha avuto un problema atletico, spero di rivedere presto la squadra del primo trimestre di Ancelotti: una squadra pragmatica, ma veloce che in tre passaggi arrivava in porta. Quando la freschezza atletica è scemata ci sonostati tutti gli errori in fase conclusiva. Ancelotti è uno dei migliori allenatore al mondo e sono sicuro che ci prepareremo ad un grande campionato con Conte e Sarri"