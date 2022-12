Corbo: "Il Napoli ha già vinto lo scudetto per tre motivi: vi spiego. Messi-Maradona? Diego è un mito, dispiace per Leo"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Tutti i tifosi del Napoli sperano in una ripartenza forte del Napoli anche se c'è una certa ansia e incertezza. Molti, però, sperano in un Napoli in difficoltà, ma per me la squadra di Spalletti ha già vinto lo scudetto perchè non vedo le altre squadre attrezzate per una rimonta. Può solo perderlo, ma servirà capire come sta Kvaratskhelia, l'ho visto male in campo e spero che non sia qualcosa di più grave come diagnosi. Poi, se Spalletti continuerà ad essere impeccabile sia in campo che fuori con la gestione anche social, allora possiamo dire che il Napoli è pronto per lo scudetto. Maradona-Messi? L'attualità è molto labile, per Messi Diego Armando Maradona è un mito. Diego era unico per il suo sguardo magnetico".