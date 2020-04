Corbo: "Il calcio vuole piangere e godere: deve accettare regole da monache di clausura per riprendere! Niente VAR? Favorevole per un motivo"

Ultime notizie – Antonio Corbo, giornalista di “Repubblica”, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio ha bisogno di “piangere e godere”, ha bisogno dell’ultima rata degli introiti dai diritti tv ma se è così deve avere altrettanta pazienza per sottoporsi ad un rigore finalizzato ad evitare i contagi. Non si può stare due mesi e mezzo in ritiro in una zona ad alto rischio di contagio! Il Napoli, in tal senso, è in una situazione ideale: Castel Volturno è stato sanificato, si evitano contatti con lo staff dell’albergo e si sta tranquilli. Si fa il self service evitando contatti anche con i camerieri. Lo stesso non si può fare in Lombardia o in Piemonte. Bisogna accettare regole da monaci di clausura. Gli arbitri non vogliono il VAR e per questo continuano a chiedere di non usarlo in questa emergenza. Io sono favorevole perché così scoppierebbero molte polemiche e tutti capirebbero l'importanza di questo strumento”.