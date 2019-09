Corbo: "A Napoli c'è fiducia, questa Juve ha tirato il morale su ai tifosi. Llorente? Ha dato sicurezza, anche a Mertens"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva in onda su Rai 2:

“A Napoli c'è fiducia. La squadra è stata favorita dal pareggio della Juventus: quella bianconera era una squadra irriconoscibile, cosa questa che ha confortato i napoletani. Dopo i 7 gol presi, Ancelotti è tornato sul 4-4-2. Una squadra che non rinuncia ad attaccare, forse troppo tipo Elmas: un mediano che pensa solo ad attaccare. Contro la Samp va anche bene, in gare più delicate, va rivisto. Llorente ha dato sicurezza, anche Mertens ha tratto beneficio dalla sua presenza. Ancelotti lo ha definito completo. Sarri è oggi irriconoscibile: società e allenatore che si sono conosciuti per sentito dire”.