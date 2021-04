Corbo a CN24: "Onore a Gattuso, ma questo Napoli poteva fare di più. De Laurentiis? Ha commesso un errore grave dopo Verona"

Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 TV": "Le possibilità di permanenza di Gattuso sono pari a zero, nessuno gli farà cambiare idea. Questo però non significa che il Napoli non debba ringraziare l'allenatore che ha preso una squadra dalle macerie riportandolo in sesto ed ora in lotta per la Champions. Rino andrà via, ma a testa alta. Onore a lui, però un osservatore correto che non si lasci trascinare dall'emozione deve pensare che questo Napoli poteva fare di più. A mio modo di vedere De Laurentiis è convinto di conoscere il calcio, lui pensa che con una polemica si possa raddrizzare la stagione. Ricordiamoci la battuta sui calciatori che volevano andare in Cina ai tempi di Ancelotti creando destabilizzazione. Lui ha gestito male la crisi dopo Verona facendo uscire notizie di contatti con Benitez, che non ci sono peraltro mai stati, senza mai smentire niente. Questa cosa ha creato una rottura insanabile tra presidente e allenatore"