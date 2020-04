Coppola: "La ripresa del campionato sarà complicata: allenarsi a casa non è la stessa cosa. Kean? Potenziale enorme, ma va aiutato fuori dal campo"

Ultime calcio - Ferdinando Coppola è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Da ex calciatore, dico che la ripresa sarà complicata dal punto di vista fisico. I giorni di sosta sono tanti. Gli allenamenti fatti a casa, col Bologna ci siamo attivati, ma non è la stessa cosa. Ci sarà bisogno di una buona preparazione per poter tornare a giocare. Per la situazione, in generale, è normale che come tema sociale, la ripresa del calcio sta a cuore a tutti. Si sta uscendo da questa situazione che è diventata surreale. Portieri del Bologna? A livello di staff ci siamo divisi i compiti. Io faccio parte del gruppo portieri e si sta curando l'aspetto fisico. Seguiamo tutti i video-conferenze, con gare teniamo tutti sulla corda. Sono lontani dalle famiglie ed è un modo per stare insieme. Kean? A Verona sono stato vicino a lui tanto. C'era feeling, un atleta di altissimo profilo. Era uscito da un settore giovanile e si approcciava ad un nuovo calcio. Andava disciplinato e sostenuto. Il suo entourage con Pecchia e Fusco accanto, lo hanno aiutato. Potenziale enorme, ma va aiutato fuori dal campo".