Notizie Napoli calcio. La ripresa del campionato di Serie A è ancora un rebus, ma sono tante le ipotesi al vaglio. Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha riportato alcune novità anche riguardo la Coppa Italia:

"L'idea della Lega A è di far anticipare il ritorno del campionato, previsto per il 31 maggio, dalla disputa delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter da giocare il 27 e 28 maggio con diretta tv in chiaro".