Napoli - Le parole di Antonio Conte sulla trattativa con De Laurentiis per arrivare a Napoli:

Come ADL ha convinto Conte: lo svela il mister

"Come mi ha convinto De Laurentiis? Io sono un uomo del Sud, conservo le mie origini e le mie radici. So cosa significa vivere al Sud, cosa rappresenta il calcio per il Sud. Per me è un ritorno a casa, da allenatore di una grande squadra del Sud. Per me è una grandissima soddisfazione tornare al Sud da allenatore della squadra che rappresenta il meridione"