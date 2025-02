Conte: "Sconfitta dell'Inter a Firenze? Ho una squadra che viaggia rasoterra: nessuno si è montato la testa"

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Napoli-Udinese:

"Sconfitta dell'Inter a Firenze? Dico ai miei ragazzi di guardare a noi stessi, pensare a noi e non agli altri. Domani abbiamo una gara difficile, i ragazzi lo sanno. Dovete stare tranquilli, è una squadra che viaggia rasoterra: sappiamo che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Non c'è il rischio che qualcuno si monti la testa, noi dobbiamo stare concentrati e vedere qual è il nostro percorso. È un viaggio iniziato a luglio, non so dove ci porterà a fine anno. Godiamoci questo viaggio, fatecelo godere".