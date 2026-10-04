Conte, pausa dopo il Napoli: “Quest’anno posso stare tranquillo e riposarmi”

Antonio Conte si sta concedendo un periodo lontano dalla panchina dopo l'esperienza al Napoli. L'ex allenatore azzurro ha partecipato a distanza al Festival dello Sport di Trento con un videomessaggio, nel quale ha ricordato anche la Juventus protagonista della storica finale di Champions League contro l'Ajax, a trent'anni da quel successo.

Conte, Napoli e la pausa dalla panchina

Nel suo intervento, Conte ha posto l'accento soprattutto sull'aspetto umano di quella Juventus, guidata da Marcello Lippi. Un gruppo che, a distanza di tre decenni, conserva un ricordo particolare nella memoria dell'ex centrocampista bianconero: “È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida”.

Conte avrebbe voluto essere presente personalmente a Trento, ma attualmente si trova fuori dall'Italia. Il tecnico ha quindi scelto di intervenire attraverso un messaggio registrato, cogliendo l'occasione per raccontare anche il momento che sta vivendo dopo la parentesi al Napoli.

Dopo anni trascorsi praticamente senza pause, l'allenatore ha deciso di approfittare della stagione 2026-27 per rallentare e recuperare energie. Una scelta legata alla necessità di staccare dalla quotidianità e dalle responsabilità che comporta guidare una squadra.

“Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza, visto che quest’anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi”.

Una dichiarazione che conferma dunque l'intenzione di Conte di vivere questa stagione lontano dal calcio giocato, almeno per il momento. Dopo l'intenso percorso degli ultimi anni, l'ex tecnico del Napoli si gode una parentesi diversa, con la possibilità di dedicarsi al riposo senza le pressioni quotidiane legate a una panchina.