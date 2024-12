Conte: "Gara condotta fin dal primo minuto, loro gol casuale. Neres? Ero tranquillo per un motivo. Ecco cosa ci siamo detti nell'intervallo"

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Udinese-Napoli 1-3:

“Cosa ho detto alla squadra all’intervallo? Sinceramente non dobbiamo confonderci dal risultato, l’1-0 è stato casuale perché la gara è stata condotta fin dal primo tempo. Nella ripresa non è cambiata chissà cosa, abbiamo avuto delle occasioni nella prima frazione dove potevamo sfruttarle meglio. Dobbiamo continuare su questa strada, l’ho detto anche dopo la Lazio. Dobbiamo giocare questo tipo di calcio provando ad essere dominanti senza lasciare palla all’avversario. C’è stata una buona risposta dei ragazzi.

David Neres? Come ho detto nel pregara, lui si allena da tanto tempo con noi. Altre volte gli è stato preferito Kvara o Politano ma ero tranquillo di aver un calciatore forte che è cresciuto tanto a livello fisico e di fase difensiva. Oggi per noi è una pedina importante perché può giocare a destra o sinistra. Sono contento per lui, sta in silenzio, lavora tanto, ha qualità e può dimostrare il suo valore con l’infortunio di Kvara.

Bilancio della stagione finora? Stiamo lavorando tanto con i ragazzi. Abbiamo la fortuna di avere grande disponibilità da parte loro. E’ iniziato un lavoro da 5 mesi, si può accorciare nel percorso ma non si possono utilizzare scorciatoie incredibili. Dobbiamo andare avanti non avendo paure di niente e nessuno sapendo che gare come oggi dobbiamo andarcele a prendere perché nessuno ci regala niente. Su questo ci stiamo lavorando. Ho un gruppo di ragazzi seri che mi rende parzialmente sereno. Nell’intervallo ci siamo guardati negli occhi dicendoci che gare così dovevamo andarcele a prendere”.