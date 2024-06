Conte: "Farò una cosa con chi è scontento e vuole andare via"

Antonio Conte svela cosa farà con gli scontenti che ci saranno nel Napoli: "Accetterò di perdere giocatori non motivati e che non vorrei perdere? Quello che mi auguro che possa cambiare nel mio percorso triennale a Napoli è che il Napoli venga visto come un passaggio ma come una meta. Altrimenti facciamo sempre discorsi su discorsi, un calciatore viene al Napoli perchè sa di lottare per qualcosa di importante ogni anno. Deve sentirsi responsabile, se a uno viene il mal di pancia e non è contento sta con me ogni giorno, gli racconto due cose e mi faccio aiutare. Patti chiari e amicizia lunga, con il mio staff lavoreremo".