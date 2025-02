Conte annuncia: "Domani gioca Juan Jesus! Ecco come stanno Buongiorno, Billing e Okafor"

Intervenuto in conferenza per Napoli-Udinese, Antonio Conte ha parlato anche delle condizioni di Alessandro Buongiono, Philip Billing e Noah Okafor.

"Buongiorno è migliorato, sta migliorando in maniera importante ma in questo momento Juan Jesus è superiore sotto questo punto di vista. Alessandro sta lavorando per tornare ai suoi livelli. Billing sta lavorando ed entrando nella metodologia, sta lavorando e sta bene. Oakfor? Non ha una condizione fisica ottimale, sta lavorando in maniera importante. Domani verrà in panchina, ha un minutaggio per ora limitato".